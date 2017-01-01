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موريتانيا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين هجوم "برسلونة"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 21 غشت 2017 - 15:12



موريتانيا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين هجوم "برسلونة"
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دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا اليوم الاثنين الهجوم الذي تعرضت له مدينة برشلونة الإسبانية، مساء الخميس الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.


وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا إنها تدين وتستنكر "هذا العمل الإرهابي، والمنافي لحقوق الإنسان والإنسانية، والمتنافي مع قيم الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة".


وأضافت اللجنة في بيان صحفي أنها تتقدم "بخالص العزاء و المواساة إلى المملكة الاسبانية ملكا وحكومة وشعبا وإلى ذوي الضحايا بعد العملية الإرهابية التي تعرضت لها مدينة برشلونة".


وكانت مدينة برشلونة الاسبانية تعرضت الخميس الماضي لهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. 



الكلمات المفتاحية : ارهاب, اسبانيا, برشلونة
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