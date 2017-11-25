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موريتانيا: المجلس الأعلى للشباب ينظم يوما للاستشارات الطبية


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 25 نونبر 2017 - 18:17



موريتانيا: المجلس الأعلى للشباب ينظم يوما للاستشارات الطبية

 

نظم المجلس الأعلى للشباب اليوم السبت  بمدينة كيهيدي ، في الجنوب الغربي الموريتاني، يوما من الاستشارات الطبية المجانية .

وشملت الاستشارات المقدمة، تخصصات أمراض النساء، و الأطفال، واشرف عليها عدد من الأخصائيين و الأطباء العامين.

وقالت رئيسة لجنة الصحة و الحماية الاجتماعية بالمجلس الأعلى للشباب محجوبة حبيب إن هذه الخطوة تأتي مساهمة من المجلس في مشاركة سكان غورغول، أجواء و أفراح الذكرى السابعة و الخمسين لعيد الاستقلال.
وأكدت أن المجلس يشارك في مختلف المجالات لخدمة الوطن و المواطن مبرزة كون الصحة تأتي في مقدمة الأولويات .

وتشهد مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، العديد من الأنشطة بمناسية ذكري عيد الاستقلال، الذي ستحتضن المدينة احتفالاته الرسمية.



الكلمات المفتاحية : استشارا طبية, المجلس الأعلى, صحة
 
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