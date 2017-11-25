موريتانيا: المجلس الأعلى للشباب ينظم يوما للاستشارات الطبية





نظم المجلس الأعلى للشباب اليوم السبت بمدينة كيهيدي ، في الجنوب الغربي الموريتاني، يوما من الاستشارات الطبية المجانية .



وشملت الاستشارات المقدمة، تخصصات أمراض النساء، و الأطفال، واشرف عليها عدد من الأخصائيين و الأطباء العامين.



وقالت رئيسة لجنة الصحة و الحماية الاجتماعية بالمجلس الأعلى للشباب محجوبة حبيب إن هذه الخطوة تأتي مساهمة من المجلس في مشاركة سكان غورغول، أجواء و أفراح الذكرى السابعة و الخمسين لعيد الاستقلال.

وأكدت أن المجلس يشارك في مختلف المجالات لخدمة الوطن و المواطن مبرزة كون الصحة تأتي في مقدمة الأولويات .



وتشهد مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول، العديد من الأنشطة بمناسية ذكري عيد الاستقلال، الذي ستحتضن المدينة احتفالاته الرسمية.

