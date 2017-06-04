منتخب "المرابطون" يخسر وديا من منتخب ليسوتو‎

موريتانيا: المحاظر النموذجية تكرم بعض خريجيها‎

مطالب في موريتانيا بإصدار قانون يناهض التدخين‎

نادي موريتاني ينفي تورطه في أي "تجاوز للقانون"

وزارة الثقافة تطلق الأمسيات المديحية الرمضانية‎

محاكم موريتانيا تواجه خطر إضراب سيشل عملها

هيئة حقوقية تطالب بإجبارية تعليم الأطفال في موريتانيا

معارضة موريتانيا.. حيرة المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: المحاظر النموذجية تكرم بعض خريجيها https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-المحاظر-النموذجية-تكرم… https://t.co/SqMaHu00mb
الاحد 4 يونيو - 20:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مطالب في موريتانيا بإصدار قانون يناهض التدخين https://t.co/vgjvs5kUW5مطالب-في-موريتانيا-بإصدار-قانون-… https://t.co/9TJJlUQJ6o
الاحد 4 يونيو - 17:58
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: المحاظر النموذجية تكرم بعض خريجيها‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 17:56



موريتانيا: المحاظر النموذجية تكرم بعض خريجيها‎
مواضيع ذات صلة

كرمت المحاظر النموذجية، ليل السبت/الأحد، الدفعة الأولى من خريجها، في حفل نظم بمقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية، وذلك بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود.
 
ولد أهل داوود أكد خلال الحفل إن هذه المحاظر "تجربة عم نفعها على سكان المناطق الأقل حظا في التعليم والأكثر فقرا وهشاشة".
 
وأضاف الوزير أن المحاظر النموذجية أعطت دليلا على قدرتها على تربية وتحصين فكر الشباب من التطرف والانحراف والممارسات "الضارة والشاذة"، على حد وصفه.
 
وأِشار ولد أهل داوود أن الحكومة ماضية في الاهتمام بهذا النوع من المحاظر ويرسخ قناعتهم بضرورة نشرها ومتابعتها.
 
وبدوره أِشاد مدير مشروع المحاظر النموذجية مولاي احمد ولد الشيكر بالجهود الكبيرة التي يوليها القائمون على المشروع وما يفتحه من فرص دون إقصاء أي شريحة والحرص على استفادة الجميع من تكوين ثقافي ديني علمي.
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, دين, علم, محاظر
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة