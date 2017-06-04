موريتانيا: المحاظر النموذجية تكرم بعض خريجيها‎



كرمت المحاظر النموذجية، ليل السبت/الأحد، الدفعة الأولى من خريجها، في حفل نظم بمقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية، وذلك بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود.



ولد أهل داوود أكد خلال الحفل إن هذه المحاظر "تجربة عم نفعها على سكان المناطق الأقل حظا في التعليم والأكثر فقرا وهشاشة".



وأضاف الوزير أن المحاظر النموذجية أعطت دليلا على قدرتها على تربية وتحصين فكر الشباب من التطرف والانحراف والممارسات "الضارة والشاذة"، على حد وصفه.



وأِشار ولد أهل داوود أن الحكومة ماضية في الاهتمام بهذا النوع من المحاظر ويرسخ قناعتهم بضرورة نشرها ومتابعتها.



وبدوره أِشاد مدير مشروع المحاظر النموذجية مولاي احمد ولد الشيكر بالجهود الكبيرة التي يوليها القائمون على المشروع وما يفتحه من فرص دون إقصاء أي شريحة والحرص على استفادة الجميع من تكوين ثقافي ديني علمي.

