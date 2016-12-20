موريتانيا: المحكمة العليا تمدد مداولاتها في قضية المسيء

قررت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة المداولات في قضية كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أجل غير مسمى.



وقالت المحكمة في جلسة اليوم الثلاثاء، إن سبب تأجيل البت في القضية هو الرغبة في "المزيد من الدراسة والتأمل"، من دون أن تحدد موعداً جديداً لإصدار الحكم.



وكانت المحكمة الجنائية بنواذيبو قد أصدرت حكماً ابتدائياً يدين المتهم بالزندقة بعد أن كتب مقالاً مسيئاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إعدامه من دون النظر في توبته، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف التي أدانته بـ"الردة" ودعت إلى النظر في توبته.



ويأتي تمديد المداولات وتأجيل البت في الملف الذي يحظى باهتمام كبير في الشارع الموريتاني، في ظل مظاهرات حاشدة تشهدها العاصمة نواكشوط منذ الساعات الأولى من الصباح.