موريتانيا: المحكمة تفرج عن 10 ناشطين شباب

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الخميس 20 أبريل - 20:22
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | النيابة تطالب بالسجن ثلاث سنوات لأربعة ناشطين https://t.co/vgjvs5kUW5النيابة-تطالب-بالسجن-ثلاث-سنوات-… https://t.co/QNElhOrb3H
الخميس 20 أبريل - 20:22
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موريتانيا: المحكمة تفرج عن 10 ناشطين شباب


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أبريل 2017 - 19:09



أنصار الشباب المعتقلين تجمهروا خارج المحكمة للمطالبة بالإفراج عنهم - صحراء ميديا
أنصار الشباب المعتقلين تجمهروا خارج المحكمة للمطالبة بالإفراج عنهم - صحراء ميديا
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أفرجت المحكمة الجنائية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عن 10 ناشطين شباب سبق أن تم اعتقالهم خلال مظاهرات نظموها يوم الأحد الماضي بنواكشوط.
 
وتمت تبرئة جميع الناشطين الشباب، باستثناء الناشطة "أمو كان" التي حُكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر غير نافذة، وتغريمها بمبلغ 15 ألف أوقية.
 
وكان الناشطون الشباب قد واجهوا تهماً بالتظاهر غير المرخص واستخدام القوة خلال الاحتجاج، وهي التهم التي نفوها عن أنفسهم أثناء المحاكمة.
 
من جهتها طالبت النيابة العامة بأحكام سجنٍ في حق الشباب المعتقلين تتراوح ما بين خمس إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة.
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, شباب, محكمة
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