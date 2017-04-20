موريتانيا: المحكمة تفرج عن 10 ناشطين شباب



أفرجت المحكمة الجنائية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عن 10 ناشطين شباب سبق أن تم اعتقالهم خلال مظاهرات نظموها يوم الأحد الماضي بنواكشوط.



وتمت تبرئة جميع الناشطين الشباب، باستثناء الناشطة "أمو كان" التي حُكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر غير نافذة، وتغريمها بمبلغ 15 ألف أوقية.



وكان الناشطون الشباب قد واجهوا تهماً بالتظاهر غير المرخص واستخدام القوة خلال الاحتجاج، وهي التهم التي نفوها عن أنفسهم أثناء المحاكمة.



من جهتها طالبت النيابة العامة بأحكام سجنٍ في حق الشباب المعتقلين تتراوح ما بين خمس إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة.

