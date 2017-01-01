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موريتانيا: المسرح المدرسي يحارب "الغلو" و "التطرف"


انواكشوط - صحراء ميديا
السبت 20 ماي 2017 - 09:15



موريتانيا: المسرح المدرسي يحارب "الغلو" و "التطرف"
بدأت أمس  الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي ، بمشاركة تسع مدارس تمثل مقاطعات ولايات نواكشوط الثلاث، وتشارك جميع العروض المسرحية هذه السنة في المسابقة الرسمية للمهرجان.
العرض المسرحي الافتتاحي للنسخة السادسة من مهرجان المسرح المدرسي، قدم من قبل تلاميذ إعدادية التطبيق بمقاطعة الكصر ويسلط الضوء على ظاهرة التطرف والغلو من خلال لوحات يقوم بها بعض التلاميذ في ساحة المدرسة، ويرسلون من خلالها رسائل تحذيرية، وتوجيهية أحيانا.
 
افتتاح المهرجان شهد تأبينا للمسرحي الموريتاني الراحل قبل عدة ايام عبد الله ولد أمود، الذى كان من بين رواد الحركة المسرحية الموريتانية خلال فترة الثمانينيات.
وتم عرض فلم يصور الاستعدادات لتنظيم النسخة الحالية، وكان من ضمن المتحدثين فيه وزير الثقافة والصناعة التقليدية محد الامين ولد الشيخ ، ووزير الشباب والرياضة محمد ولد جبريل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة منت التقي، والأمين العام لوزارة التهذيب الوطني سيد أحمد ولد باب.
وكانت جمعية المسرحيين الموريتانيين قد أطلقت منذ ست سنوات المهرجان الوطني للمسرح المدرسي بدعم من الهيئة العربية للمسرح بالامارات العربية المتحدة، وذلك بموجب اتفاق موقع بين الهيئة والجمعية، قبل أن ينتهي الاتفاق الموقع بينهما، لتقوم الجمعية بعد ذلك بتنظيم النسخ الأخيرة بالتعاون مع بعض الوزارات الموريتانية التي تتدخل في المجالات التي يشملها المهرجان.

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