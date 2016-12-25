موريتانيا:المصادقة على مشروع قانون المالية الأصلي





صادقت الجمعية الوطنية في وقت متأخر من الليلة البارحة، على مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017.





و حسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية حول مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017، ونشرته الوكالة الموريتانية للانباء (الرسمية) فإن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2017 يرمي لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة في تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 5% والمحافظة على نسبة تضخم دون مستوى 2% واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 4ر0% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية، والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب (أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات)



وأشار التقرير إلى أن الفرضيات الرئيسية التي تدعم هذه الأهداف تتمثل في تنويع مصادر النمو والاستفادة القصوى منها و زيادة إنتاج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم " اسنيم" ،والتوقعات الإيجابية للقطاع الفرعي للزراعة المروية مع بدء استغلال المزيد من المساحات، وكذا القطاع الفرعي للصيد و مواصلة الجهود في الاستثمار، خصوصا البنى التحتية الداعمة للنمو ورأس المال البشري (ميناء انجاكو، ميناء تانيت، مشروع الصرف الصحي....إلخ) و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية بغية دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتشغيل والإنتاجية.