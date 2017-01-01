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موريتانيا: المعارضة بصدد تدويل أزمة الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 15:28



موريتانيا: المعارضة بصدد تدويل أزمة الدستور
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قال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور اليوم الاثنين إن احزاب المعارضة الموريتانية ستنظم عدة تظاهرات للتنديد بالتعديلات الدستورية المرتقب التصويت عليها في الخامس من الشهر المقبل.
                 
وأضاف ولد منصور خلال مؤتمر صحفي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أن المعارضة تعتزم تنظيم عدة تظاهرات في ست ولايات داخلية، وأربع عواصم دولية هي باريس، ابروكسل، واشنطن، دكار، للتنديد بالتعديلات الدستورية، وترويج أعضاء في الحكومة لمأمورية ثالثة.
 
من جهته ندد الأمين العام لحزب إيناد سيدي ولد الكوري بتصريحات الوزير الأول يحي ولد حدمين خلال زيارته الحالية لبعض المدن الداخلية، مضيفا أن هذه التصريحات "أبانت الأهداف الحقيقية من الاستفتاء، وهو الذهاب إلى المأمورية الثالثة".
 


الكلمات المفتاحية : التعديلات, الدستور, المظاهرات, المعارضة, المنتدى
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