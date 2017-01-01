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موريتانيا: المعارضة تتهم النظام بـ"انتهاك" مجلس الشيوخ


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 3 غشت 2017 - 11:00



موريتانيا: المعارضة تتهم النظام بـ"انتهاك" مجلس الشيوخ
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دان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، ما قال إنه انتهاك لحرمة مبنى مجلس الشيوخ وتطويقه بوحدات الشرطة يوم أمس الأربعاء، واصفاً ما يجري منذ أيام في موريتانيا بأنه "هستيريا" تنتاب النظام جراء "فشل مسرحية الاستفتاء"، وفق تعبيره.
 
وقال منتدى المعارضة في بيان صحفي وزعه ليل الأربعاء/الخميس، إنه "بعد تعرض هذه المؤسسة الدستورية المحترمة وأعضائها الشرفاء للسب والقذف والتجريح المباشر والعلني من طرف رأس النظام، وحرمانهم من الحقوق التي يكفلها لهم القانون، تقدم السلطة اليوم على انتهاك حرمة المجلس وتطويقه بقوات القمع".
 
واتهم المنتدى السلطات بقطع التيار الكهربائي عن مبنى مجلس الشيوخ للتضييق على الشيوخ المتواجدين داخله و"منع من هم خارجه من دخوله"، وفق نص البيان.
 
وجاءت هذه الخطوات الأمنية بعد أن أعلن عدد من أعضاء الشيوخ الاعتصام في مبنى مجلس الشيوخ احتجاجاً على عرض تعديلات دستورية في استفتاء شعبي رغم تصويتهم ضدها قبل أربعة أشهر، ورفضاً لاتهامهم بالرشوة من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
 
وخلص المنتدى إلى تحية ما قال إنها "روح الكرامة والصمود التي يتحلى بها الشيوخ دفاعا عن مصلحة بلدهم وعن صلاحيات مجلسهم".
 
وكان قادة المعارضة الموريتانية قد حاولوا ليل الأربعاء/الخميس الوصول إلى مجلس الشيوخ ولكن الشرطة منعتهم من ذلك، بينما سمحت بوصول بعض الغذاء والماء إلى الشيوخ المعتصمين.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الشرطة, الشيوخ, المعارضة
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