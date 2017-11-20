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موريتانيا: المعارضة تتهم النظام بـ"تجويع المواطنين"


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 21 نونبر 2017 - 09:52



موريتانيا: المعارضة تتهم النظام بـ"تجويع المواطنين"

اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، النظام بانتهاج "سياسات لتجويع المواطنين" داعيا إلى رفضها.
 
جاء ذلك خلال تجمع نظمه المنتدى مساء أمس الاثنين، في مقاطعة دار النعيم، بولاية نواكشوط الشمالية، حضره بعض قادته.
 
وقال المنتدى خلال التجمع إن "غلاء المعيشة، والبطالة، وتدهور الخدمات، وقمع الاحتجاجات، ومصادرة الحريات، أثرت على معيشة المواطنين بشكل كبير".
 
ودعا قادة منتدى المعارضة، إلى رفض سياسات النظام التي تؤثر بشكل كبير على أوضاع  "الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني".
 
وينظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع سياسي ونقابي معارض للنظام الموريتاني، منذ بعض الوقت، تجمعات في مقاطعات العاصمة، بهدف التحضير لأنشطته المقبلة.
 


الكلمات المفتاحية : المعارضة, المنتدى, النظام, تجويع, سياسة
 
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