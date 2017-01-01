موريتانيا: المعارضة تحذر من تسييس الجيش



حذر الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض اليوم الأحد محمد جميل منصور من استخدام الجيش فى الصراعات السياسية، معتبرا أن الجيش أهم و أكبر قيمة من أن يوظف في تنظيم المبادرات السياسية.



الرئيس الدوري للمنتدى شدد خلال مهرجان اليوم بنواكشوط الجنوبية على أن نظام ولد عبد العزيز عاجز عن سياسة البلد، لافتا إلى أن "منحنى المشاكل في تصاعد و دائرتها تتوسع لتشمل جميع المناطق و كل الفئات".



وحث ولد منصور المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية و إعلان رفض التعديلات الدستورية و كل الظلم الممارس عليهم مع التأكيد على أن الاستفتاء ليس في صالح البلد.



من جهته، قال عضو المنتدى محمد ولد مولود إن انتشار الجريمة في الآونة الأخيرة يعود إلى تغاضي السلطات عن انتشار المخدرات بين الشباب و الأطفال.



وطالب ولد مولود في كلمته خلال المهرجان بوضع مقاربة واستراتجية جديدة لمكافحة المخدرات، المنتشرة فى موريتانيا.، وفق تعبيره



واعتبر ولد مولود أن فترة 20 يوما غير كافية لتجديد لائحة الناخبين، داعيا جميع المواطنين للتسجيل في اللائحة الانتخابية مشيرا إلى أن المسجل حتى الآن لا يتجاوز مليون و 400 ألف ناخب في حين أن من يحق لهم الانتخاب يتجاوزون مليونين و أربع مائة.



بدوره، اعتبر العضو فى المنتدى صالح ولد حننا أن معاناة المواطن تتفاقم، منبها إلى أن موريتانيا هي البلد الوحيد الذي تتجاوز فيه الضرائب نسبة مائة في المائة. وفق تعبيره

