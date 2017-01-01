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موريتانيا: المعارضة تدعو لإسقاط النظام وتصفه بـ"الفاشل"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 30 يوليوز 2017 - 18:36



موريتانيا: المعارضة تدعو لإسقاط النظام وتصفه بـ"الفاشل"
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طالبت المعارضة الموريتانية الرافضة لتعديل الدستور بإسقاط النظام الحاكم، وقالت إنه فاشل ويتوجب عليه عدم البقاء في الحكم، وذلك في مسيرة نظمتها مساء اليوم الأحد في مقاطعة تفرغ زينه بنواكشوط.
 
ورفع أنصار المعارضة المشاركون في المظاهرة لافتة مكبرة بالأوان العلم الوطني (الأخضر والأصفر)، وتحمل شعار "لا بقاء لنظام الفساد"، في إشارة إلى ضرورة إسقاط النظام الحاكم الذي تتهمه بالفساد.
 
وعلى هامش المظاهرة قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد محمود ولد لمات إن "الهدف من المظاهرات التي تنظمها المعارضة هو إيصال رسالة مفادها أن الشعب الموريتانية يرفض هذه المهزلة وهذه المسارات التي يسير فيها النظام".
 
وأضاف ولد لمات أنهم يريدون إبراز تدل على فشل النظام والعبارات الساقطة والأساليب التي تنم عن فشله، حتى فشله في أسلوبه وفي التعاطي مع الأحداث، حتى أنه فشل في التعاطي مع جمهوره، وكل هذا يدل دلالة قاطعة على أنه نظام فاشل ومرتبك وغير قادر على الاستمرار في الحكم"، وفق تعبيره.
 

موريتانيا: المعارضة تدعو لإسقاط النظام وتصفه بـ"الفاشل"
وانطلقت المظاهرة من الساحة الواقعة قبالة دار الشباب الجديدة، يتقدمها رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل منصور، ورئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف، ونائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد محمود ولد لمات، وشخصيات بارزة من المعارضة.
 
وسارت المظاهرة وسط حراسة أمنية مشددة من وحدات الشرطة الوطنية التي لم تتدخل لتفريق المظاهرة لأنها حصلت على ترخيص من السلطات.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, المعارضة, النظام, مظاهرة
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