موريتانيا: المعارضة تعلن رفضها التضييق على الحريات العامة





أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية مساء اليوم الثلاثاء رفضها لما سمته تضييق النظام على الحريات العامة، "التي يحميها الدستور ويكفلها القانون".





وقالت مؤسسة المعارضة الموريتانية في بيان صحفي إنها تابعت خلال الأيام الماضية "باستغراب شديد" ما يقوم به النظام من تصرفات وتصريحات "مستهجنة" تقويضا لأهم مرتكزات الديمقراطية ودولة القانون.





وأضافت المؤسسة أن تصرفات النظام شملت اعتقالات و مضايقات للعديد من فعاليات وأنشطة المعارضة، من بينها مضايقة وقفات شباب المنتدى، وحراك "محال تغيير الدستور"، كما قامت الشرطة بحصار ومضايقة المؤتمر الصحفي لمنتدى المعارضة، "لتتوج هذه التصرفات باختطاف واعتقال السيناتور محمد ولد غده من طرف الدرك وترحيله إلى روصو".





وطالبت مؤسسة المعارضة نظام ولد عبد العزيز بالتراجع عن الترويج لمأمورية ثالثة باعتبارها انتهاكا صريحا للدستور، وإطلاق سراح السناتور محمد ولد غدة فورا واصفة اعتقاله ب"تكريس إهانة المؤسسات، وتجسيد تصفية الحسابات، واستغلال القضاء، واحتقار الشعب وتجاوزه".

