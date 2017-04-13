موريتانيا: المعارضة تلتقي "النخبة" لنقاش تعديل الدستور

السلطات تؤجل قرعة الحج بسبب الحالة المدنية

نيجيريا: الحكومة تتفاوض مع مقاتلي "بوكو حرام"

وفاة نائب ازويرات بعد تعرضه لأزمة قلبية

السفير الصيني يلتقى وزيري الإقتصاد والصيد

باريس: بدء معرض مخزون الإسلام في إفريقيا

المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب"

تشاد: مقتل 11 شخصا في هجوم على موكب‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : تأجيل إجراء قرعة الحج في موريتانيا https://t.co/8yl9jquBPU
الخميس 13 أبريل - 22:58
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تأجيل إجراء قرعة الحج في موريتانيا https://t.co/vgjvs5kUW5تأجيل-إجراء-قرعة-الحج-في-موريتانيا_a34386.h… https://t.co/rBinAlIR3N
الخميس 13 أبريل - 22:29
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: المعارضة تلتقي "النخبة" لنقاش تعديل الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 13 أبريل 2017 - 23:05



موريتانيا: المعارضة تلتقي "النخبة" لنقاش تعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، مساء اليوم الخميس، لقاء مع النخبة خصصه لمناقشة التعديلات الدستورية التي سيعرضها النظام على استفتاء شعبي وشيك، وجاء هذا اللقاء حول "المضمون والمسار" لهذه التعديلات الدستورية.
 
وشهد اللقاء ثلاث مداخلات كانت أولها مع رئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف، والخبير الدستوري الموريتاني محمد الأمين ولد داهي، وأستاذ القانون الدستوري في الجامعة لو غورمو عبدول.
 
وحضر اللقاء جمهور من أنصار المعارضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين الموريتانيين، فيما كان حضور قادة المنتدى قوياً، تمثل في الرئيس الدوري محمد جميل منصور، والرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال وصالح ولد حننا ومحفوظ ولد بتاح، بالإضافة إلى قيادات أخرى.
 
أما من خارج المنتدى فقد حضر اللقاء وفد من تكتل القوى الديمقراطية يقوده نائب رئيس الحزب أحمد محمود ولد لمات، كما حضر اللقاء رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه الذي غاب لعدة أشهر عن الأنشطة السياسية.
 
رئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف الذي كانت مداخلته هي الأولى، قال إن النظام لم ينجح في تنظيم حورا وطني شامل لحل الأزمة السياسية في البلاد، واتهمه باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام.
 
وأوضح ولد الوقف أن المنتدى بذل جهوداً كبيرة من أجل إنجاح الحوار مع النظام، وقال إنه "دخل في مفاوضات مباشرة وأخرى غير مباشرة مع النظام من أجل التمهيد لحوار حقيقي وشامل"، ولكن كل هذه الجهود ذهبت سدىً "لأن ولد عبد العزيز لا يرغب في الحوار الجاد"، على حد تعبيره.
 
وجدد ولد الوقف موقف المنتدى الرافض للتعديلات الدستورية من ناحية المضمون وآليات التمرير، مشيراً إلى أن الظروف غير مناسبة لمثل هذه التعديلات الدستورية.

ويدخل نشاط منتدى المعرضة مساء اليوم ضمن خطته لإفشال التعديلات الدستورية، والتي سبق أن أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي.


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, المنتدى
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة