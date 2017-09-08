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الجمعة 8 سبتمبر - 15:45
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية https://t.co/vgjvs5kUW5مقاييس-المطر-في-خمس-ولايات-موريتانية_a360… https://t.co/SrKOC6x1Uh
الجمعة 8 سبتمبر - 13:53
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موريتانيا: المعارضة تنتقد تعامل النظام مع ضحايا العواصف (فيديو)


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 8 سبتمبر 2017 - 13:50





الكلمات المفتاحية : المعارضة, موريتانيا
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