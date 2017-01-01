العاهل المغربي يشرف على حفل تأهيل مدارس القرويين بفاس

موريتانيا: المنتدى يحذر من عودة خطاب "المأمورية الثالثة"

ولد الامام الشافعي يعزى فى وفاة الشيخ محمد ولد سيدي

موريتانيا: أحزاب معارضة تندد بجولة الوزير الأول فى الشرق‎

نواكشوط: 12 نقطة لبيع السلع بأسعار مخفضة

موريتانيا: البنك المركزي يصدر سندات مطابقة للشريعة

مقتل ثمانية ضباط كينيين في تفجيرين منفصلين

البرلمان يناقش قانون المالية ومدونة الحقوق العينية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : هل عاد خطاب "المأمورية الثالثة" من جديد https://t.co/6lY9wrknpm
الخميس 25 ماي - 16:12
Sahara Media Agency : ولد الامام الشافعي يعزى فى وفاة الشيخ محمد ولد سيدي https://t.co/O9ew2EON40
الخميس 25 ماي - 14:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: المنتدى يحذر من عودة خطاب "المأمورية الثالثة"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 25 ماي 2017 - 13:48



موريتانيا: المنتدى يحذر من عودة خطاب "المأمورية الثالثة"
مواضيع ذات صلة

حذر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا اليوم الخميس من خطورة خطاب الوزير الأول يحي ولد حدمين فى مدينة الطينطان بخصوص التعديلات الدستورية، معتبرا مضمون خطابه فى الولايات الشرقية انتهاك للدستور، ومصادرة لحق وإرادة الشعب الموريتاني في التغيير الديمقراطي.
 
وقال المنتدى فى بيان اليوم إنه سيقف بالمرصاد لتلك المحاولات التى وصفها ب" الآثمة" ، داعيا  الشعب الموريتاني  إلى استشعار الخطر المحدق بالوطن عن طريق التعديلات الدستورية المخالفة للدستور، وفق البيان .

وأشار البيان إلى أن الوزير الأول  ألمح فى خطابه إلى "ضرورة" بقاء الرئيس الحالي في السلطة وحاجة البلاد الملحة إليه، محذرا من مغبة حرمان الموريتانيين من أمل التغيير في الاستحقاقات القادمة ،حسب البيان.

واتهم المنتدى النظام الحاكم بإطلاق شائعات ب"توريث الحكم وغير ذلك من ممارسات ودعايات تدخل، كلها، في إطار مخطط خبيث لمنع التناوب السلمي على السلطة بالطرق الدستورية".

وأكد المنتدى أن النظام عاد إلى ما سماه خطاب المأمورية الثالثة الذى سبق للشعب الموريتاني أن أبدى رفضه له في أكثر من مناسبة.

ولفت المنتدى إلى ان هذه الحملة تأتى فى إطار ما "سماه عبث النظام بالدستور" بعد أن رفض مجلس الشيوخ مجاراته في مخططه "القاضي باستمرار نظامه الفاسد" بأي وسيلة، وفق البيان.

وكان الوزير الأول قد صرح أمس أثناء زيارته لمدينة الطينطان أن النظام الحالي باق حتى ما بعد سنة 2019، مما أثار الجدل داخل الأحزاب السياسية المعارضة .
 


الكلمات المفتاحية : التعديلات, الدستور, المعارضة, المنتدى, الوزير الأول
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة