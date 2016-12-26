موريتانيا: المنتدى يشيد ببيان الخارجية المغربية



عبرالمنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا اليوم الإثنين عن ارتياحه لمحتوى بيان وزارة الخارجية المغربية الرافض لتصريحات الأمين العام لحزب الإستقلال المغربي حميد شباط.



وأشاد المنتدى فى بيان وزعه اليوم ببيان الخارجية المغربية، مشيرا إلى أنه عبر عن المواقف المبدئية والأخوية ، و"هي المواقف المنتظرة من المملكة المغربية الشقيقة والتي تمليها العلاقات والروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين".



وجدد المنتدى الذى بعد أكبر إئتلاف للمعارضة الموريتانية "دعوته للجميع لجعل العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي فوق كل التجاذبات الظرفية والحسابات الضيقة".



وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أنها "تابعت بقلق" الجدل الذي أثارته تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، ووصفتها بأنها "خطيرة وغير مسؤولة"، معلنة احترام المغرب لسيادة موريتانيا ووحدتها الترابية ورغبته في تعزيز العلاقات مع موريتانيا.

