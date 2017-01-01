موريتانيا: المنتدي يستنكر الممارسات الاسرائبية في الأقصي



استنكر المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى

ودان المنتدي في بيان له اليوم الاربعاء ما وصفها "بالاعتداءات السافرة من طرف حكومة الاحتلال و محاولاتها المتكررة لطمس وتهويد معالم المسجد الأقصى المبارك".



المنتدي أعلن دعمه "لصمود أهل فلسطين المحتلة والمرابطين حول الأقصى وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.



واستغرب البيان الصادر عن المنتدي "صمت أغلب الأنظمة العربية والإسلامية المخجل بل وتواطؤ وتنسيق بعضها المفضوخ مع الاحتلال ودعم جهوده ومساعيه".



ودعا "الشعوب العربية والاسلامية عامة والشعب الموريتاني خاصة المعروف إلى هبة قوية للوقوف في وجه مساعي التهويد والاحتلال.



ونصب الكيان الصهيوني بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وهو ما رفضه الفلسطينيون الذين يواصلون لليوم السادس الرباط و الصلاة عند بوابات المسجد ، رافضين الخضوع للقرارات والإجراءات الإسرائيلية.



وادت الاحتجاجات إلى استشهاد أربعة فلسطيين، وجرح العشرات والاعتداء على خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري في مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني .