موريتانيا: النزاعات العقارية فى ندوة بالمحكمة العليا



قال رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف "إن النزاعات العقارية في موريتانيا، شكلت نسبة أكثر من 38% من القضايا المعروضة على المحكمة العليا خلال السنة المنصرمة.



جاء ذلك خلال فعاليات أيام علمية حول "الأمن العقاري في موريتانيا"، تنظمها المحكمة العليا، بمشاركة إداريين، وقضاة، وفاعلين قضائيين، ودارسين اجتماعيين .



وأشار ولد محمد يوسف، إلى أن ارتفاع نسبة قضايا النزاعات العقارية، أنهك القضاء، والإدارة على السواء، بسبب نزاعات معقدة، علاوة على ما يخلفه من مشاكل، و انشغال للمواطنين بقضايا لا تخدم الانسجام الاجتماعي ".



ونبه رئيس المحكمة العليا إلى أن بعض هذه النزاعات قد يعيق أحيانا تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة .



وأضاف أن الاستناد إلى منظومة قانونية شاملة و واضحة تبعث على الثقة يسهل فرص التبادل والاستغلال وغيرها من التصرفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي .

