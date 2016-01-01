موريتانيا: النزاعات العقارية فى ندوة بالمحكمة العليا

قال رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف "إن النزاعات العقارية في موريتانيا، شكلت نسبة أكثر من 38% من القضايا المعروضة على المحكمة العليا خلال السنة المنصرمة.
جاء ذلك خلال فعاليات أيام علمية حول "الأمن العقاري في موريتانيا"، تنظمها المحكمة العليا، بمشاركة إداريين، وقضاة، وفاعلين قضائيين، ودارسين اجتماعيين.
وأشار ولد محمد يوسف، إلى أن ارتفاع نسبة قضايا النزاعات العقارية، أنهك القضاء، والإدارة على السواء، بسبب نزاعات معقدة، علاوة على ما يخلفه من مشاكل، و انشغال للمواطنين بقضايا لا تخدم الانسجام الاجتماعي".
ونبه رئيس المحكمة العليا إلى أن بعض هذه النزاعات قد يعيق أحيانا تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة.
وأضاف أن الاستناد إلى منظومة قانونية شاملة و واضحة تبعث على الثقة يسهل فرص التبادل والاستغلال وغيرها من التصرفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.