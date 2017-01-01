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موريتانيا: النواب يصادقون على اتفاقية إقليمية خاصة بالتعليم


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 2 نونبر 2017 - 17:54



موريتانيا: النواب يصادقون على اتفاقية إقليمية خاصة بالتعليم
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صادقت الجمعية الوطنية الغرفة الوحيدة في البرلمان الموريتاني اليوم الخميس خلال جلسة علنية، على مشروع قانون اتفاقية إقليمية خاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية ومؤهلاته الأكاديمية في الدول الإفريقية، موقعة بأديس أبابا في دجمبر 2014.
 
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، إن الاتفاقية تشكل إطارا عاما للتعاون بين الدول الأعضاء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تحديث وتطوير البرامج، وتسهيل التنقيط وموازنة الشهادات.
 
وأضاف ولد سالم خلال كلمة أمام النواب أن الاتفاقية المعدلة تهدف إلى تقوية وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في مجال الاعتراف بالمستويات، واعتماد الشهادات، و تحديد ووضع آليات حقيقية لضمان الجودة، "ولعملية الاعتماد على الصعيدين الوطني والإقليمي".
 
وأكد الوزير الموريتاني  أن الاتفاقية الإقليمية تندرج في إطار جهود حكومة بلاده، "الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحسين آليات الحكامة، والرفع من مستوى أداء المنظومة التعليمية".


الكلمات المفتاحية : اتفاقية, التعليم, نواب
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