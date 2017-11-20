موريتانيا: النواب يصادقون على اتفاقيتي قرض بقيمة 67 مليار أوقية

صادقت الجمعية الوطنية (الغرفة الوحيدة في البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين، على اتفاقيتي قرض بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع تنموية في مجالات الكهرباء والمياه بموريتانيا بسقف مالي بلغ 67 مليار و200 مليون أوقية.



وقال وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، في تقديمه لمشروعي القانونين أمام النواب أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى توفير طاقة كهربائية آمنة ومنخفضة التكاليف للمنطقة الشمالية من البلاد وتقوية شبكة نقل الكهرباء فيها من خلال الربط الكهربائي على التوتر 225 كيلوفلت بين نواكشوط و ازويرات مرورا بمدينتي أكجوجت وأطار.

وأضاف ولد اجاي أن مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروع الحالي، تتمثل في قرض يبلغ حوالي 49 مليارا و500 مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل سبع سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه يهدف إلى سد العجز في تلبية الطلب على مياه الشرب في مدينتي لعيون وجكني وتلبية الاحتياجات المستقبلية لسكان المدينتين، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان عدد من القرى والتجمعات السكانية في المناطق المجاورة، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه التي سيوفرها "مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من حوض الظهر" في مدينة تمبدغه.

وأضاف ولد اجاي أن هذه الاتفاقية تتعلق بقرض مقدم من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبلغ حوالي 17 مليارا و700 مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 2% سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.