موريتانيا: النيابة تطالب بإعدام متهمين بالسطو على بنك



طالبت النيابة العامة اليوم الاثنين بإصدار حكم الإعدام في حق أربعة متهمين بالتورط في عملية سطو على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية (بي أم سي إي).



وجاءت مطالبة النيابة العامة خلال مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية، في إطار الدورة الجنائية الحالية.



وكان المتهمون الأربعة قد نفوا صباح اليوم أمام القاضي جميع التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى أن محاضر الشرطة مفبركة وغير دقيقة.



وسبق أن اعترف المتهمون بالتورط في عملية السطو على الوكالة البنكية، واقتادتهم الشرطة القضائية لإعادة تمثيل عملية السطو.

