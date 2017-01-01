موريتانيا: النيابة تطالب بسجن ولد غدة سنة نافذة

طالبت النيابة العامة في مدينة روصو جنوبي موريتانيا اليوم الخميس، بالسجن النافذ لمدة سنة في حق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة وتغريمه، وذلك طبقا للمادتين 295 و 296 من قانون الجنايات.
وحسب مراسل صحراء ميديا في روصو فقد شهدت محاكمة ولد غدة تقدم محام يمثل الطرف المدني في القضية، هو الزوج السابق للمتوفاة ـ الذي لم يحضر ـ ووالد ابنها البكر، بشكوي ضد المتهم، فيما قدم الدفاع وثيقة للقاضي تثبت تسلم زوج الضحية لمبلغ 627 ألف أوقية، من ولد غدة.
وبدأت اليوم في روصو محاكمة السيناتور ولد غدة وسط حضور بعض اعضاء مجلس الشيوخ وممثلين عن المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، بتهم القتل غير العمد والسياقة بدون أوراق تأمين.