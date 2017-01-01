موريتانيا: الوزير الأول يبرر انخفاض نسبة المشاركة



قال الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، اليوم السبت، إن أغلب سكان العاصمة نواكشوط يوجدون خارج المدينة بسبب العطلة المدرسية وموسم الكيطنة ومواسم الإجازات.



وكان الوزير الأول يرد على سؤال بعد الإدلاء بصوته حول توقعاته بخصوص نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي نظم اليوم، إذ قال إن "النسبة ستكون الأحسن ضمن مثيلاتها في نواكشوط على الرغم من كون أغلبية ساكنة العاصمة تتواجد خارجها هذه الأيام".



وأدلى الوزير الأول بصوته في المكتب رقم 25، بالإدارة العامة للعقارات في ولاية نواكشوط الغربية، قبل أن يعبر في تصريح صحفي عن "سعادته بالمشاركة في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية الذي يمثل تعزيزا للديمقراطية وتكريسا لسنة التشاور"، وفق تعبيره.

وقال ولد حدمين إن "العملية الانتخابية تسير على ما يرام والإقبال لا بأس به"، وأشاد بالظروف الأمنية التي تجري فيها الانتخابات ووصفها بأنها "ممتازة".



وكانت العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الموريتانية شهدت إقبالاً ضعيفاً على مكاتب التصويت، رغم توقعات الأغلبية بأن الإقبال قد يزداد في الساعات الأخيرة من التصويت.

