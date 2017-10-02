موريتانيا: الوزير الأول يتباحث مع وفد من"الناتو"





تباحث الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين اليوم الاثنين مع بعثة من حلف شمال الاطلسي "الناتو" برئاسة اليخاندرو آلفارغونزاليس، مساعد الأمين العام للحلف للشؤون السياسية والسياسة الأمنية .



وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي وسبل تطويرها.



وقال مسؤول الحلف بعيد المقابلة فى تصريح للوكالة الموريتانية للانباء إنه استعرض مع الوزير الأول مختلف المجالات الأمنية والتنموية التي تهم البلدان الأعضاء في المنظمة ، كما ناقشوا مجال العمل على وضع مشاريع مشتركة.



وأكد أنهم يسعون إلى تعزيزالمنظومة الأمنية وتوحيدها في الفضاء الممتد من موريتانيا إلى الأردن ومن اليونان إلى اسبانيا والبرتغال سبيلا إلى محاربة الارهاب.



وشكر الحكومة الموريتانية على تنظيم الدورة الخامسة لاجتماع الفريق الاستشاري المعني بسياسة الحوار المتوسطي ، مشيدا بمقاربتها الأمنية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتي استمعت اليها مؤخرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .