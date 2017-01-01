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موريتانيا: الوزير الأول يدشن مشاريع فى الولايات الداخلية


نواكشوط- صحراء ميديا
الجمعة 7 يوليوز 2017 - 10:01



موريتانيا: الوزير الأول يدشن مشاريع فى الولايات الداخلية
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بدأ الوزير الأول الموريتاني  يحي ولد حدمين، اليوم الجمعة جولة إلى  ولايات غورغول و لبراكنة و لعصابة،  من المنتظر أن يدشن خلالها ،العديد من المشاريع التنموية في هذه الولايات.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن الهدف من هذه الجولة، هو "الاطلاع على أوضاع المواطنين في هذه الولايات و الاستماع إلى مشاكلهم".

كما سيدشن في هذه الولايات العديد من المشاريع، وسيقوم بمعاينة وتفقد مشاريع أخرى قيد الإنجاز، وفق ما جاء في الوكالة الرسمية.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة وفد يضم وزير الصحة كان بوبكر،  وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال منت مولود، ووزير المياه والصرف الصحي، يحيى ولد عبد الدائم،  ومفوضة الأمن الغذائي ،نجوى بنت الكتاب،وعدد من المستشارين بالوزارة.

وسبق أن قام الوزير الأول يحي ولد حدمين بجولة إلى ولايتي الحوضين "الشرقي والغربي" من أجل التعبئة للتصويت على التعديلات الدستورية المقررة في الشهر المقبل.


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, حدمين, موريتانيا
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