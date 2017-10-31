موريتانيا:الوزير الأول يستقبل رئيس اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان





استقبل الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين اليوم الثلاثاء بنواكشوط رئيس اللجنة السنغالية لحقوق الانسان، باب سن.



وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء فقد تناول اللقاء، مجالات التعاون بين موريتانيا، والسينغال فيما يتعلق بتقوية وتعزيز وترقية حقوق الانسان.



وتأتي زيارة الحقوقي السينغالي لنواكشوط، بعد الضجة التي أثارتها منظمات حقوقية سينغالية، خلال مؤتمر لها في دكار، تحدثت فيه عن تدهور حقوق الانسان في موريتانيا ، وهو ما خلف حالة من عدم الرضي لدي نواكشوط.



وأدى وزير الخارجية السنغالي زيارة لموريتانيا بعد ذلك التقي خلالها بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وبعض المسؤولين الموريتانيين.

