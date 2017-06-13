موريتانيا: الوزير الأول يطالب بإصلاح الصحافة



دعا الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، مساء الثلاثاء، إلى مواجهة الواقع الذي تعيشه الصحافة في موريتانيا، قبل أن يكون أن الحكومة تهتم بتنظيم الحقل الصحفي وتنقيته.



جاءت تصريحات الوزير الأول خلال لقاء جمعه بالمجلس التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين، والذي أفرزته انتخابات نظمت الشهر الماضي.



وطلب الوزير الأول من النقابة أن تواجه "الواقع الذي تعيشه الصحافة، وخصوصا من يسيئون للبلد ويصطفون ضده"، وفق تعبيره.



وقال ولد حدمين إن الحكومة لا تطلب من الإعلام أن يمدحها وإنما "يطلب الموضوعية وعدم الانشغال بما يضر الدولة من إشاعات وغيرها".



من جانبه طالب نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه خلال اللقاء بضرورة إشراف النقابة على صندوق دعم الصحافة وتنقية الحقل الصحفي، كما سلم عريضة تتضمن مطالب الصحفيين للوزير الأول.



وشكر ولد الداه الذي انتخب الشهر الماضي على رأس نقابة الصحفيين الموريتانيين، السلطات الموريتانية على ما قال إنه "حيادها" في الانتخابات الأخيرة.

