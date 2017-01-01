"موريتانيا: الوزير الأول يلتقى مفوض التجارة ب"الأكواس



التقى الوزير الأول يحيى ولد حدمين اليوم الأربعاء بمكتبه في الوزارة الأولى في نواكشوط مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شعيبو الوالي .



وتناول اللقاء حسب الوكالة الموريتانية للأنباء "الرسمية"، العلاقات التي تربط موريتانيا مع هذه الهيئة الإقليمية الإفريقية وسبل تعزيزها وتطويرها.



وكانت وزيرة التجارة و الصناعة والسياحة الناها بنت مكناس قد استقبلت مفوض المجموعة الاقتصاية الذي يزور موريتانيا، امس الثلاثاء، وبحثت معه العلاقة القائمة مع هذه الهيئة.



وتأتي زيارة شعيبو الوالي بعد شهر من تصريح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأن موريتانيا تتفاوض مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" لتوقيع شراكة اقتصادية، وصلت إلى مراحل نهائية.

