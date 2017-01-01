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موريتانيا: امتعاض في أوساط الحجاج بسبب وزن الأمتعة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 13 غشت 2017 - 18:27



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أبدى عدد من الحجاج الموريتانيين اليوم الأحد امتعاضه من ما سماه "نكوص" وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عن تطبيق اتفاقها مع الحجاج فيما يتعلق بالأمتعة.


وقال مصدر من الحجاج في تصريح "لصحراء ميديا" إن وزارة الشؤون الإسلامية أخلت بالعقد الذي أبرمته مع الحجاج، "حيث كانت قد التزمت بإعطاء الحاج حقيبتين كبيرتين إضافة إلى حقيبة يدوية، وألزمته بأن لا يتجازو وزنه 40 كيلوغراما موزعة بين الحقيبتين الكبيرتين".


وأضاف المصدر أن وزارة الشؤون الإسلامية اختارت توقيتا محرجا "قبل السفر بيوم واحد" وسلمت الحاج حقيبة واحدة وحقيبة يدوية، "وجعلتنا في حيرة من أمرنا حيث تقلص الوزن من 40 كيلوغراما إلى عشرين فقط" بحسب تعبيره.


وأعلنت وزارة الشؤون الاسلامية الموريتانية أن تفويج حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم هذا العام 1791 شخصا سيبدأ غدا الاثنين بمغادرة الفوج الأول الذي يضم 500 شخص.



الكلمات المفتاحية : أمتعة, حجاج, وزارة
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