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موريتانيا: انتشار كثيف للشرطة قبيل الحكم على المسيء


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 08:52



موريتانيا: انتشار كثيف للشرطة قبيل الحكم على المسيء
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أغلقت السلطات الأمنية اليوم الثلاثاء جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة العليا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك ساعات قبيل صدور الحكم النهائي في ملف المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير، في ظل دعوات للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بالحكم عليه بالإعدام.
 
وكانت المحكمة الجنائية بنواذيبو قد أصدرت حكماً ابتدائياً يدين المتهم بالزندقة بعد أن كتب مقالاً مسيئاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إعدامه من دون النظر في توبته، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف التي أدانته بـ"الردة" ودعت إلى النظر في توبته.
 
وكان عدد من سكان العاصمة نواكشوط قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر أمام المحكمة العليا، ولكن السلطات تدخلت ومنعت ذلك.
 
وقامت وحدات من الشرطة ليل الاثنين/الثلاثاء بنصب حواجز على الطرق المؤدية إلى الساحة الواقعة أمام المحكمة العليا، فيما منعت بعض الشباب من نصب خيام قبالة المحكمة.
 
ومع ساعات الصباح الأولى توجه مئات المتظاهرين الغاضبين إلى ساحة ابن عباس، وسط العاصمة نواكشوط، بعد أن منعتهم الشرطة من الوصول إلى ساحة المحكمة، ولكن عناصر الأمن ووحدات مكافحة الشغب استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين.
 
وطالب آلاف الموريتانيين خلال الأسابيع الماضية، بإصدار حكم الإعدام في حق مدون اتهم بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في مقال نشره قبل ثلاث سنوات.

وأكد المحتجون على ضرورة إصدار حكم بإعدام المتهم بالإساءة لأن القانون الجنائي الموريتاني والمذهب المالكي ينصان على أن المسيء للجناب النبوي لا يستتاب.
 


الكلمات المفتاحية : إعدام, المحكمة, ولد امخيطير


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