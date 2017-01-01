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موريتانيا: انخفاض الفقر بنسبة 11% خلال ست سنوات


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 18:41



موريتانيا: انخفاض الفقر بنسبة 11% خلال ست سنوات
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قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا، محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي إن "المسح الدائم حول الأحوال المعيشية للأسر سجل انخفاض مؤشر الفقر بوتيرة متسارعة من 42 في المائة عام 2008 إلى 31 في المائة عام 2014 ".


جاء تصريحات ولد سيدي اليوم الأربعاء خلال ورشة حول تعزيز قدرات المنظمات العاملة في مجال حماية الطفولة ، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، بالتعاون مع منظمة حماية الأطفال"سيف شلدرن".


وأضاف الأمين العام أن "تنفيذ برامج عملية تهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان الموريتاني ، واعتماد آليات الوقاية من التعذيب، والأطر القانونية والقضائية، وبرامج التضامن لمحاربة مخلفات الاسترقاق، والتحويلات النقدية للنهوض بالأسر الفقيرة ساهم في انخفاض الفقر في موريتانيا.


وأشار إلى أن "المقاربة الموريتانية حول حقوق الطفل و المرأة و الأشخاص ذوي الإعاقة، تنطلق من مقولة أن حماية حقوق الإنسان تبدأ أولا من تحسين ظروفه". 


وبدورها نوهت مديرة منظمة حماية الأطفال"سيف شلدرن"المقيمة في موريتانيا "بارباراكونزالس درييو" بالأهمية الكبيرة والدور النشط الذي تقوم به موريتانيا في مجال النهوض بالطفولة، من خلال تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال مبرزة أهمية تعزيز وتقوية وحماية الأطفال وصيانة حقوقهم".


وتسعي الورشة التي تدوم يومين، بمشاركة عديد من الناشطين في مجال حماية الطفولة ، إلى دعم قدرات 40 منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال والنساء والمعوقين في نواكشوط.



الكلمات المفتاحية : طفولة, فقر, مؤشر
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