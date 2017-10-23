موريتانيا: انطلاق أعمال مؤتمر رؤساء المحاكم العربية







انطلقت اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط ، أعمال المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية .



وتتضمن اعمال المؤتمر ، ثلاثة محاور رئيسية يتعلق أولها بسلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع، ويتناول الثاني المحكمة العليا كمحكمة احالة ومحكمة حل خلاف، فيما يتطرق المحور الثالث للمحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون .



كما يتضمن المؤتمر جلسات علمية مفتوحة امام المشاركين لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المرتبطة بمجال اختصاص المحاكم العليا العربية وتجربتها .



و يستمر هذا المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة وفود تمثل الدول العربية،