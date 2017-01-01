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موريتانيا: انطلاق الإحصاء المحضر للاستفتاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 18 ماي 2017 - 10:06



موريتانيا: انطلاق الإحصاء المحضر للاستفتاء
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أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات صباح اليوم الخميس، الإحصاء التكميلي الذي سيمكن من مراجعة اللائحة الانتخابية التي سيجري وفقها الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور منتصف شهر يوليو المقبل.
 
وقالت مصادر من داخل اللجنة لـ"صحراء ميديا" إن جميع اللجان الجهوية والخارجية والمحلية موجودة في أماكن عملها اليوم وباشرت عملها.
 
وأضاف المصدر أن القائمين على هذه اللجان أدوا اليمين القانونية صباح اليوم على مستوى المحاكم الجهوية.
 
وفتحت اللجنة مركز إحصاء واحد على الأقل في كل بلدية ريفية، من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الموريتانيين، وفق تعبير المصدر.
 
وأوضح المصدر أن هذا الإحصاء سيمكن من "مراجعة اللائحة الانتخابية في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي"، على حد تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : إحصاء, استفتاء, الدستور
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