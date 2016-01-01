موريتانيا: انطلاق الحملة الوطنية لتحصين المواشي





انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة آوليكات التابعة لولاية اترارزة جنوبي موريتانيا الحملة الوطنية لتحصين المواشي لهذا العام ، و تستمر لمدة أربعة أشهر على امتداد التراب الوطني .







وتستهدف هذه الحملة أكثر من مليون وستمائة الف من الابقار، ضد ذات الرئة والجنب الساري واكثر من مليون رأس من المجترات الصغيرة ضد طاعون المجترات الصغيرة والجدري.







وأعطى الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز بنفسه الحقن الأولى لهذه الحملة، كما تفقد أعدادا من القطعان المستهدفة واستفسر من القائمين على قطاع البيطرة حول مدى استفادة المواشي من التلقيحات المقدمة وانعكاساتها الايجابية على زيادة كميات الالبان واللحوم الحمراء.







وأطلقت موريتانيا مزعة لتحسين سلالات الأبقار عبر عمليات التلقيح الصناعي، وبحسب المصادر الرسمية فإن المزرعة التي بدأت عام 2011 مكنت من تلقيح ألفي بقرة.







وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة نجاح التلقيح وصلت إلى 43 في المائة، في حين وصلت المنتجات الأولية إلى أكثر من 600 منتج.

