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موريتانيا: انطلاق الدورة التكميلية لامتحانات "الباكلوريا"


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 10:49



موريتانيا: انطلاق الدورة التكميلية لامتحانات "الباكلوريا"
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انطلقت  اليوم الخميس على عموم التراب الموريتاني الدورة الثانية من امتحانات الباكالوريا لمختلف الشعب العلمية والأدبية.
 
وبحسب مصالح الامتحانات بوزارة التهذيب فإن  3886  مترشحا يشاركون في امتحانات الدورة الثانية لجميع شعب الباكالوريا للسنة الدراسية 2016 ـ 2017.
 
وبلغ عدد المترشحين في الدورة التكميلية بالنسبة لشعبة الآداب العصرية 854 مترشحا، فيما بلغ عدد المترشحين عن شعبة الآداب الأصلية 800، وبلغ عدد المترشحين عن شعبة الرياضيات 365، أما شعبة العلوم فقد بلغ عدد المترشحين فيها 1865، وبلغ عدد المترشحين عن الشعبة الفنية مترشحان.
 
وكانت الدورة الأولى لامتحانات الباكالوريا قد أجريت على عموم التراب الموريتاني في 12 من شهر يونيو الماضي، بمشاركة 49 ألفا و870 مترشحا مقسمة على 128 مركزأ من بينها 65 مركزا في العاصمة انواكشوط".
 
واعلنت وزارة التهذيب أن "نسبة النجاح في الدورة الأولي من شهادة الباكلوريا ارتفعت هذا العام من 6.4% العام الماضي الي 8.7% هذا العام.


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