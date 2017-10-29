موريتانيا: انطلاق النسخة الأولى من مهرجان "آردين"

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موريتانيا: انطلاق النسخة الأولى من مهرجان "آردين"


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 29 أكتوبر 2017 - 07:30



موريتانيا: انطلاق النسخة الأولى من مهرجان "آردين"
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بدأت أمس السبت فعاليات مهرجان "آردين" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ،فى نسخته الأولى بحضور عدد  من الشخصيات الحكومية والسياسية و الثقافية .

وقالت رئيسة المهرجان عيش منت شغالي إن آلة آردين تمثل أحد رموز الوحدة الوطنية في موريتانيا، نظرا لمشاركة جميع الشرائح الموريتانية في صناعتها.
 
 
وأكدت مديرة المهرجان  أن تطوير الموسيقى الموريتانية يجب أن يتم مع المحافظة على آلتي"آردين" "وتيدينيت" أساسا بالاضافة إلى بعض الآلات الموسيقية التقليدية الوطنية.

وشهد المهرجان الذى يختتم اليوم عدة عروض فنية قدمتها عازفات اشتهرن باختصاصهن فى العزف على آلة "آردين" ، بالاضافة لعرض مسرحي يعرف بالآلة .
 
ويعتبر "آردين" آلة موسيقية تقليدية في موريتانيا، وتعزفها النساء في العادة، وهي مشكلة من عصا توضع على شكل عمودي، قاعدتها طبل، وتمتد على طول العصا بعض الاوتار، يتم العزف عليها، والتطبيل في نفس الوقت.


الكلمات المفتاحية : آردين, مهرجان, موريتانيا
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