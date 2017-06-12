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موريتانيا: انطلاق مسابقة الباكلوريا فى 128مركزا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 12 يونيو 2017 - 10:26



موريتانيا: انطلاق مسابقة الباكلوريا فى 128مركزا
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انطلقت صباح اليوم الاثنين مسابقة الباكالوريا على عموم التراب الموريتاني وسط مشاركة أكثر من 49 ألف متسابق.

وقالت مصادر من داخل مصلحة الامتحانات في تصريح لصحراء ميديا إن "عدد المشاركين في مسابقة الباكالوريا للعام هذه السنة (2016-2017) وصل إلى 49 ألفا و870 مترشحا مقسمة على 128 مركزأ من بينها 65 مركزا في العاصمة انواكشوط".

 وأضافت  المصادر المكلفة بتنظيم المسابقات الوطنية والامتحانات أن "جميع الإجراءات تم اتخاذها من أجل إنجاح المسابقة وتنظيمها بالتزامن في جميع المراكز على عموم التراب الوطني".
   وتحظى مسابقة الباكالوريا باهتمام كبير في أوساط الموريتانيين بوصفها عقبة أمام الكثير من الشباب لمواصلة تعليمهم والدخول إلى المرحلة الجامعية.
 


الكلمات المفتاحية : الباكلوريا, التلاميذ, السابقة, امتحانات
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