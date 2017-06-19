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موريتانيا: انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في العاصمة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 19 يونيو 2017 - 01:39



موريتانيا: انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في العاصمة
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شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، وأكبر مدن البلاد، ليل الأحد/الاثنين، لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في جميع مناطق المدينة.
 
وغرقت مختلف أحياء العاصمة في ظلام دامس، فيما أغلقت بعض الأسواق أبوابها في ظل الأجواء الرمضانية التي يكون الإقبال فيها ليلياً.
 
وقد أثرت انقطاعات التيار الكهربائي بشكل كبير على التجار وأصحاب الأسواق، خاصة في ظل الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.
 
ولم تعلن الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.
 
وتتصاعد وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في المدن الموريتاني خلال شهر الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
 


الكلمات المفتاحية : أسواق, كهرباء, نواكشوط
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