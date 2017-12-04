   
صحراء ميديا Sahara Media

موريتانيا: انهيار بئر على خمسة منقبين عن الذهب


نواذيبو - صحراء ميديا
الاثنين 4 ديسمبر 2017 - 23:50



موريتانيا: انهيار بئر على خمسة منقبين عن الذهب

انهار مساء اليوم الاثنين، بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة الشامي، شمال غربي موريتانيا، مخلفا فقدان خمسة منقبين تحت الأنقاض.
 
ونقل مراسل "صحراء ميديا" في ولاية داخلت نواذيبو عن مصادر محلية قولها إن البئر الذي انهار كان يحفره منقبون عن الذهب في منطقة قرب مدينة الشامي تعرف محليا لدى المنقبين باسم "تفرغ زينه".
 
وأكدت ذات المصادر أن البئر عندما انهار كان بداخله خمسة منقبين، وما تزال عمليات البحث والحفر جارية لانتشالهم من تحت الرمال، فيما يرجح أنهم فقدوا حياتهم منذ ساعات.
 
وأضاف المراسل نقلاً عن مصدر أمني أن منقبين أبلغوا فرقة الدرك الوطني بالخبر، وبدأت السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.
 
وكثرت عمليات انهيار الآبار التي يحفرها المنقبون بحثاً عن الذهب، وهي آبار تصل إلى عمق كبير، كما تنعدم فيها وسائل السلامة والحماية.
 


الكلمات المفتاحية : الذهب, الشامي, تنقيب
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: البرلمان يناقش إعادة تشكيل المجلس الدستوري https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-البرلمان-يناقش… https://t.co/6cLfjxhji8
صحراء ميديا | أفريقيا الوسطى: مقتل جندي موريتاني وجرح آخرين https://t.co/vgjvs5kUW5أفريقيا-الوسطى-مقتل-جندي-موريتان… https://t.co/6SDQCOynVm
فيسبوك
الأكــثر قراءة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة