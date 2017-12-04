موريتانيا: انهيار بئر على خمسة منقبين عن الذهب



انهار مساء اليوم الاثنين، بئر للتنقيب عن الذهب في منطقة الشامي، شمال غربي موريتانيا، مخلفا فقدان خمسة منقبين تحت الأنقاض.



ونقل مراسل "صحراء ميديا" في ولاية داخلت نواذيبو عن مصادر محلية قولها إن البئر الذي انهار كان يحفره منقبون عن الذهب في منطقة قرب مدينة الشامي تعرف محليا لدى المنقبين باسم "تفرغ زينه".



وأكدت ذات المصادر أن البئر عندما انهار كان بداخله خمسة منقبين، وما تزال عمليات البحث والحفر جارية لانتشالهم من تحت الرمال، فيما يرجح أنهم فقدوا حياتهم منذ ساعات.



وأضاف المراسل نقلاً عن مصدر أمني أن منقبين أبلغوا فرقة الدرك الوطني بالخبر، وبدأت السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.



وكثرت عمليات انهيار الآبار التي يحفرها المنقبون بحثاً عن الذهب، وهي آبار تصل إلى عمق كبير، كما تنعدم فيها وسائل السلامة والحماية.

