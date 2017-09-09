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موريتانيا: "باسكنو "تحتج على إيقاف السناتور الشيخ ولد الدده قضائيا (فيديو)


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 9 سبتمبر 2017 - 12:53



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تتواصل فى مقاطعة باسكنو أفصى الشرق الموريتاني  اليوم السبت الاحتجاجات على استجواب وإيقاف  السناتور عن دائرة المغرب العرلبي  الشيخ ولد الدده فى ملف السناتور المعتقل محمد ولد غده .
 
وطالب السكان فى وقفة أمام مقر المقاطعة  بابعاد عضو مجلس الشيوخ عن قضية لاعلاقة له بها ، مشيرين إلى أنه لا علاقة له بالملف برمته   .
 
وكان قاضي التحقيق  قد وضع الأربعاء الماضي  عضو مجلس الشيوخ تحت المراقبة القضائية ، بعد اتهامه من طرف  النيابة بتلقي رشاوى من طرف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو  .
 
واستأنفت النيابة العامة مباشرة قرار قاضي التحقيق ، وستتم إحالة الشيخ ولد الدده    لمحكمة الاستئناف (غرفة الاتهام) التى ستعقد جلستها بداية الأسبوع  برئاسة القاضي بالإنابة  اباه ولد امبيريك.


الكلمات المفتاحية : احتجاج, باسكنو, موريتانيا
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