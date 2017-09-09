موريتانيا: "باسكنو "تحتج على إيقاف السناتور الشيخ ولد الدده قضائيا (فيديو)





تتواصل فى مقاطعة باسكنو أفصى الشرق الموريتاني اليوم السبت الاحتجاجات على استجواب وإيقاف السناتور عن دائرة المغرب العرلبي الشيخ ولد الدده فى ملف السناتور المعتقل محمد ولد غده .



وطالب السكان فى وقفة أمام مقر المقاطعة بابعاد عضو مجلس الشيوخ عن قضية لاعلاقة له بها ، مشيرين إلى أنه لا علاقة له بالملف برمته .



وكان قاضي التحقيق قد وضع الأربعاء الماضي عضو مجلس الشيوخ تحت المراقبة القضائية ، بعد اتهامه من طرف النيابة بتلقي رشاوى من طرف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو .



واستأنفت النيابة العامة مباشرة قرار قاضي التحقيق ، وستتم إحالة الشيخ ولد الدده لمحكمة الاستئناف (غرفة الاتهام) التى ستعقد جلستها بداية الأسبوع برئاسة القاضي بالإنابة اباه ولد امبيريك.