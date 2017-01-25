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موريتانيا بالمرتبة 142 عالميا في محاربة الفساد


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 25 يناير 2017 - 17:00



موريتانيا بالمرتبة 142 عالميا في محاربة الفساد
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حلت موريتانيا في المرتبة 142 عالميا، حسب مؤشر  إدراك "مكافحة" الفساد (CPI) لعام 2016، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.


 وحصلت موريتانيا على نسبة 27 %، حسب المؤشر الذي يقيس الفساد في 176 دولة حول العالم، منها 21 دولة عربية.


وحسب نتائج مدركات الفساد  الذي كشفت عنه منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء، فإن المعدل العام لدول العالم جاء بنسبة 43%، وأن ثلثي الدول المشمولة حصلت على درجة أقل من 50 %.


و لم تتجاوز دول المغرب العربي نسبة الخمسين بالمائة، حيث احتلت تونس المرتبة 75عالميا بحصولها على نسبة 41%، وكانت الدولة العربية الوحيدة التي تقدمت في التنقيط من 38% إلى 41%، فيما جاء المغرب في المرتبة 90 عالميا بنسبة37%، والجزائر في الرتبة 108 بنسبة 34% بالاشتراك مع مصر.


وجاءت الامارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية الأقل فسادا إذ احتلت الرتبة 24 عالميا، غير أنها تراجعت في التنقيط من 70 إلى 66،.


وحلّ العراق في المرتبة 166، واشتركت دول ليبيا والسودان واليمن بالمركز 170، ثم سوريا في المركز 173.


وفي الترتيب العالمي، تصدرت الدانمارك القائمة، متبوعة بنيوزيلندا، ففنلدنا ، وحلتّ بريطانيا وألمانيا بالمركز العاشر، والولايات المتحدة بالمركز 18، وفرنسا بالمركز 23، بينما تأخرت روسيا كثيرا وحلّت المركز 131، فيما تذيلت الصومال القائمة والعالمية بحلولها في المركز 176.


وقالت المنظمة الدولية على موقعها إن كون 6 من أكثر 10 دول فسادا هي من المنطقة العربية، "سوريا، العراق، الصموال، السودان، اليمن وليبيا"، يعود إلى انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.



الكلمات المفتاحية : ترتيب, دولي, فساد


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