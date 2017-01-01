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موريتانيا: بدء تفويج الحجاج والوزير يطالب بالانضباط


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 15 غشت 2017 - 09:54



موريتانيا: بدء تفويج الحجاج والوزير يطالب بالانضباط
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غادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين العاصمة  نواكشوط فجر اليوم الثلاثاء متوجها إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
 
وطالب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود   فى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء "الرسمية" الحجاج بالانضباط والانسجام مع التعليمات الصادرة عن البعثة الادارية التي ستواصل الليل بالنهار من أجل أن تخرج عملية حج ها العام بأبهى حللها.

وقال الوزير إن نفس الصرامة ووضوح الرؤية والانسيابية التي طبعت الشق الأول من هذه العملية المتمثل في الاجراءات التحضيرية المطبقة على أرض الوطن هي نفس الرؤية التي ستطبق في الشق الثاني من العملية المتعلق بالمرحلة التنفيذية في الديار المقدسة.
 
وأضاف أن البعثة الادارية على مستوى الديار المقدسة جاهزة تنتظر الحجاج وكذلك الأمر بالنسبة للفنادق في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مؤكدا أن الخدمات ستكون جيدة فيما يتعلق بالتنقل بين المشاعر المقدسة .
 
 ويتكون  الفوج  الأول المكون من 500 حاج ، وستغادر  بقية الأفواج العاصمة تباعا باتجاه المدينة المنورة خلال الأيام الثلاثة القادمة.


الكلمات المفتاحية : السعودية, موريتانيا
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