موريتانيا: بدء مسابقة ختم الدروس الإعدادية وسط إجراءات مشددة

كتاب الضبط: مستعدون للحوار مع الوزارة و إضرابنا شرعي

موريتانيا:أهالي الموقوفين فى الجزائر يطالبون بتدخل السلطات

موريتانيا: الشيوخ يتحركون لتدويل أزمة الدستور

رسالة الشيوخ الموريتانيين إلى البرلمان الأفريقي

وفد أفريقي رفيع المستوى في زيارة عمل لموريتانيا

موريتانيا: قانون جديد لحماية البيانات الشخصية

حالة إنسانية: نداء استغاثة والدة طفل فقير مريض

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : #موريتانيا: بدء مسابقة ختم الدروس الإعدادية وسط إجراءات مشددة https://t.co/Mw4fFT1BDf
الاربعاء 7 يونيو - 13:50
Sahara Media Agency : #موريتانيا: أهالي الموقوفين فى #الجزائر يطالبون بتدخل السلطات https://t.co/JJ5BfIvaWV
الاربعاء 7 يونيو - 13:46
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: بدء مسابقة ختم الدروس الإعدادية وسط إجراءات مشددة


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 7 يونيو 2017 - 11:34



موريتانيا: بدء مسابقة ختم الدروس الإعدادية وسط إجراءات مشددة

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، على عموم التراب الموريتاني، مسابقة ختم دروس الإعدادية بمشاركة عشرات آلاف التلاميذ، فيما قطعت السلطات الموريتانية شبكة الأنترنت الخلوي.

وتوجه  57 ألفا و199 تلميذا إلى مراكز الامتحان البالغ عددهم 235 ومركز  فى العاصمة الغامبية بانجول، ومن بين المترشحين 55 في المائة من الذكور، و26 في المائة من الإناث.

كما أعلنت وزارة التهذيب الوطني عن حزمة من القرارات تصاحب إجراء المسابقات هذا العام من بينها قطع شبكة الأنترنت التي تعمل بالخلوي، وعقوبات تأديبية بحق كل من يضبط متلبسا بممارسة الغش في الإمتحانات.

وتعد شهادة ختم دروس الإعدادية هي الثانية بعد شهادة ختم الدروس الإبتدائية، وأصبحت في السنوات الأخيرة مهمة إذ تعتبر شرطا لإجراء بعض المسابقات التي تنظمها الحكومة.


الكلمات المفتاحية : مسابقة ، التعليم ، موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة