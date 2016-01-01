موريتانيا: بدء مسابقة مدارس الصحة ونقابة تحتج



بدأ حوالي 13 ألف مترشح اليوم السبت امتحانات دخول مدارس الصحة العمومية على مستوى ولايات نواكشوط والحوض الشرقي ولعصابة وغيديماغه واترارزه.

وتنظم الإمتحانات وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء، من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات بإشراف من لجنة تحكيم معينة من طرف اللجنة.



رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات محمدن ولد حامد أكد أن عدد المشاركين في هذه المسابقات يبلغ حوالي 13 ألف و400 مترشح، وتشمل تخصصات الممرضين الاجتماعيين، وممرضي دولة، والقابلات، وفنيي الصحة.



فى غضون ذلك، نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية بما وصفته "بالتصرف الجبان واللامسؤول الذي أقدمت عليه السلطات اليوم في تفريق وضرب الممرضين المعرضين عن المسابقة الداخلية والتي تجسد تطبيقا لنظام الاسلاك".



وقالت النقابة فى بيان وزعته اليوم السبت إنها عارضت منذ الوهلة الأولى نظام الأسلاك المتضمن أضرارا معنوية ومادية كبيرة على هذه الشريحة المهمة" متهمة أطرافا لم تسمها بتسريب مواد المسابقة.



وطالبت النقابة الرئيس الموريتاني "بالتدخل لإنقاذنا من براثن المفسدين كما ندعو الفاعلين السياسيين ومنتخبي الشعب بلعب دورهم".

