موريتانيا: بدء مسابقة مدارس الصحة ونقابة تحتج

تجارب إبداعية جديدة فى بيت الشعر بنواكشوط

الموريتاني سيسكو يٍرأس لجنة تحكيم مهرجان قرطاج

الإفراج عن كندي وإيطاليين مخطوفين بجنوب ليبيا

طرق الوقاية من أخطر أمراض العصور الحديثة

صحة: مخاطر كثيرة تنتظر محبي صلصة الكاتشوب

صال يشيد بإلقاء العاهل المغربي خطاب "المسيرة الخضراء" من دكار

غرق 240 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: بدء مسابقة مدارس الصحة ونقابة تحتج https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-بدء-مسابقة-مدارس-الصحة… https://t.co/wCy4B46Q23
السبت 5 نونبر - 17:41
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تجارب إبداعية جديدة فى بيت الشعر بنواكشوط https://t.co/vgjvs5kUW5تجارب-إبداعية-جديدة-فى-بيت-الشعر-بنو… https://t.co/9zfrhF2KzM
السبت 5 نونبر - 15:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: بدء مسابقة مدارس الصحة ونقابة تحتج


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 5 نونبر 2016 - 15:33



موريتانيا: بدء مسابقة مدارس الصحة ونقابة تحتج
مواضيع ذات صلة

بدأ حوالي 13 ألف مترشح اليوم السبت امتحانات دخول مدارس الصحة العمومية على مستوى ولايات نواكشوط والحوض الشرقي ولعصابة وغيديماغه واترارزه.
 وتنظم الإمتحانات وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء، من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات بإشراف من لجنة تحكيم معينة من طرف اللجنة.
 
رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات  محمدن ولد حامد أكد أن عدد المشاركين في هذه المسابقات يبلغ حوالي 13 ألف و400 مترشح، وتشمل تخصصات الممرضين الاجتماعيين، وممرضي دولة، والقابلات، وفنيي الصحة.

فى غضون ذلك، نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية  بما وصفته "بالتصرف الجبان واللامسؤول الذي أقدمت عليه السلطات اليوم في تفريق وضرب الممرضين المعرضين عن المسابقة الداخلية والتي تجسد تطبيقا لنظام الاسلاك".

 وقالت النقابة فى بيان وزعته اليوم السبت إنها عارضت منذ الوهلة الأولى نظام الأسلاك المتضمن أضرارا معنوية ومادية كبيرة على هذه الشريحة المهمة" متهمة أطرافا  لم تسمها بتسريب مواد المسابقة.

وطالبت النقابة الرئيس الموريتاني "بالتدخل لإنقاذنا من براثن المفسدين كما ندعو الفاعلين السياسيين ومنتخبي الشعب بلعب دورهم".
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, الصحة, مسابقة, نقابة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة