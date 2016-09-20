موريتانيا: برلمانيون يناقشون تغير المناخ



ناقشت مجموعة من النواب في البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، تغير المناخ والمخاطر البيئية المحدقة بموريتانيا.



وجرى النقاش خلال ملتقى تحسيسي نظمته الشبكة البرلمانية المكلفة بالبيئة، إذ أكد رئيسها النائب سيدي باب ولد اللهاه، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تعد مثالاً ناجحا للتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والشركاء في التنمية، وفريق البرلمانيين والمنتخبين المحليين.



وأوضح ولد اللهاه أن الشبكة تسعى إلى "المحافظة على المصادر الطبيعية في البلاد وحماية الوسط البيئي"، بالإضافة إلى "الدفع بالنشاطات الداعمة للحفاظ على البيئة".



ونوه النائب البرلماني بجهود التعاون الفني الألماني والمنظمة الدولية للمحافظة على الطبيعة في دعم الشبكة البرلمانية، وكذا الجهود التي يبذلونها في الدفع بمبادئ التسيير المستديم للمصادر الطبيعية في موريتانيا، وفق تعبيره.



وأشاد رئيس الشبكة بالجهود الحكومية في هذا المجال داعيا النواب والمنتخبين المحليين إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل المساهمة بشكل فعال في الحد من ظاهرة تغير المناخ.

