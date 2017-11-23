موريتانيا: بعثة طبية صينية تجري 240 عملية جراحية

أجرت بعثة طبية صينية في مجال جراحة العيون اليوم الخميس بالعاصمة الموريتانية انواكشوط عمليات جراحية للساد (اطبيك) بمركز الاستطباب الوطني لفالئدة 240 مستفيدا، وذلك تحت شعار" الذهاب الى الضوء".

وأشاد الامين العام لوزارة الصحة الموريتانية احمد ولد اجه بجهود البعثة الطبية الصينية التي تأتي استجابة لجهود التعاون بين وزارتي الصحة بين البلدين، مبرزا دور هذا التعاون في مجال تكوين الطواقم الطبية.

وأضاف ولد اجه أن جهود التعاون في هذا الإطار اثمرت خلال السنة الماضية عن إجراء فريق طبي وطني مع اخصائية صينية لعملية ناجحة لزرع القرنية بمصلحة العيون بمركز الاستطباب الوطني.

من جهته أشاد السفير الصيني في موريتانيا زانغ جانغو بالتعاون بين البلدين خاصة في مجال الصحة العمومية، مضيفا أن البعثة قامت بإجراء عمليات مماثلة خلال سنتي 2015 و2016.