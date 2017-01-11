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موريتانيا: بعثة من البنك الدولي فى القصر الرئاسي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 11 يناير 2017 - 14:04



موريتانيا: بعثة من البنك الدولي فى القصر الرئاسي
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استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بعثة من البنك الدولي  ، برئاسة مديرة العمليات المكلفة بموريتانيا في البنك .

وتأتي زيارة البعثة إلى موريتانيا في إطار تقديم ممثل البنك الجديد في موريتانيا لوران امسلاتي الذي سيتولى ابتداء من 30 من الشهر الجاري مهامه كممثل لهذه المؤسسة النقدية الدولية في موريتانيا

 مديرة العمليات في البنك الدولي لويزه جي كورد في تصريح لها عقب لقاء الرئيس الموريتاني، قالت  إنها تتطلع إلى تعزيز الشراكة باستمرار وحيوية أكثر في خطوات حثيثة نحو التنمية مع الحكومة الموريتانية.

وأشارت المديرة  إلى أن اللقاء أولى اهتماما للجهود في مجال الحد من الفقر والنمو الشامل والتي بحسبها يتطلب نظام تهذيب يعطي أولوية للتخصص في مجال الشهادات ليس فقط في المجال الأدبي وإنما في المجالات الفنية.

وأعلنت أن مؤسستها الآن بصدد تأسيس شراكة أكثر قوة وتنوعا مع السلطات الموريتانية والتي سيتم إنهاء الإعداد لها مارس المقبل، مشيرة إلى إن هذه الشراكة ستعطي أولوية لدعم الخدمات الصحية.
 


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, عزيز, موريتانيا


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