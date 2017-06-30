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موريتانيا: بعثة من البنك الدولي فى وزارة المياه


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 30 يونيو 2017 - 11:05



موريتانيا: بعثة من البنك الدولي فى وزارة المياه
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أجرى ممثل البنك الدولي المقيم في موريتانيا لوراه مسلاتي اليوم الجمعة مباحثات بوزارة المياه والصرف الصحي بنواكشوط، مع وزير المياه يحيى ولد عبد الدائم.

وتناول اللقاء الذي جرى بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية، والأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي، ملفات التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي.

وبدأ البنك الدولي مؤخرا أعمال مراجعة فصلية، لمحفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا، والبالغ عددها 16 مشروعا.

ويتوخى من هذه المراجعة، وفقا للممثله المقيم بموريتانيا، معرفة مدى تقدم القطاعات المعنية في تنفيذ المشاريع، والبرامج الجارية، والإسراع في تنفيذها في الآجال المحددة.

وأوضح أن هذه المراجعة ستمكن من تشخيص مشترك، لجدوائية المشاريع ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق، وهو ما يمكن من التحضير الجيد للمراجعة السنوية المقررة في شهر مارس 2017.
 


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, التمويل, المشاريع, المياه, موريتانيا
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