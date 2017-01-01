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موريتانيا: بعثة من البنك الدولي في وزارة التعليم


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 6 يوليوز 2017 - 18:41



موريتانيا: بعثة من البنك الدولي في وزارة التعليم
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أجرت بعثة من البنك الدولي برئاسة الخبير في مجال التربية كمال براهام اليوم الخميس في نواكشوط مباحثات مع وزير التهذيب الوطني إسلم ولد سيدي المختار ولد حبيب.

 
وتناول اللقاء الذي جرى بحضور الأمينة العامة لوزارة التهذيب أمعيزيزة بنت محفوظ، علاقات التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي، خاصة ما يتعلق منها بالمجالات المتعلقة بالتعليم والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف البرامج التي ينفذها قطاع التعليم.


ويتدخل البنك الدولي بحسب مسؤولين في قطاع التعليم في دعم العديد من البرامج الخاصة بالتعليم من خلال الخطة العشرية لتنمية قطاع التهذيب، كالتكوين الأولي، والتحسين من الولوج للتعليم والتسيير، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتحسين من نوعية التعليم.


وبدأ البنك الدولي مؤخرا أعمال مراجعة فصلية، لمحفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا، والبالغ عددها 16 مشروعا. 

 


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, تعليم, وزارة
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